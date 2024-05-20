В Иране объявлен пятидневный траур по погибшему президенту

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

Пятидневный траур по погибшему президенту Ибрахиму Раиси объявлен в Иране, сообщил верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его слова приводит агентство Mehr. Лидер страны погиб во время крушения вертолета в горах.

Я объявляю пятидневный общественный траур, — заявил Хаменеи.

Ранее стало известно, что церемония похорон президента Ирана состоится 21 мая в городе Тебриз. Там же попрощаются с сопровождавшими главу республики министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, губернатором провинции Восточный Азербайджан Малеком Рахмати и пятничным имамом Тебриза Мохаммадом Али Але Хашемом.

Как рассказал глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд, все пассажиры, находившиеся на борту разбившегося в Иране вертолета вместе с Раиси, погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки воздушного судна на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

К посольству Ирана в Москве утром в понедельник, 20 мая, несут цветы в память об Ибрахиме Раиси. Государственный флаг на здании дипмиссии приспущен. Перед табличкой на стене диппредставительства возложены красные и белые розы. Периодически к зданию подходят небольшие группы людей, чтобы отдать дань памяти президенту Ирана и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахияну.