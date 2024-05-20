«Слишком много совпадений»: политолог озвучил выгоду США от гибели Раиси Политолог Перенджиев: США и коллективному Западу выгодна гибель Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси выгодна США и коллективному Западу, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог подчеркнул, что можно увидеть слишком много совпадений: до этого произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и попытка госпереворота в Турции. Он напомнил, что перед крушением вертолета Раиси заявил о необходимости ввести единую валюту БРИКС.

Вряд ли это просто стечение обстоятельств. Слишком быстро по времени произошли покушение на Фицо, попытка госпереворота в Турции, король Саудовской Аравии резко лег в больницу. И все как-то в один день. Более того, буквально накануне Раиси заявил о необходимости ввести единую валюту в БРИКС. Я думаю, этот момент тоже стоит учитывать. Слишком много совпадений, — пояснил эксперт.

По словам политолога, также погиб и глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Он уточнил, что на данный момент ведется скрытая война против международного транспортного коридора «Север — Юг». Как отметил эксперт, он является серьезным ударом по глобальной экономической модели, во главе которой стоят США и Запад.

Международный транспортный коридор — серьезный удар по глобальной экономической модели во главе с США и коллективным Западом. Этот коридор является формированием новой глобальной, не западной экономической модели. На Южном Кавказе пытаются расшатать обстановку в Армении. Запад идет на все, — уточнил Перенджиев.

Аналитики газеты New York Times ранее заявили, что крушение вертолета, на борту которого находился Раиси, произошло в деликатный для международных отношений момент. Всего за несколько дней до этого, напомнили авторы материала, чиновники США и Ирана провели важные переговоры по Ближнему Востоку.