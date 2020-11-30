Американские СМИ назвали вероятные цели убийства иранского учёного

https://static.news.ru/photo/b141121e-339e-11eb-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com

Эксперты в США уверены в том, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль. Они называют несколько возможных целей, которых хотели добиться израильские власти этим актом.

По одной из версий, Израиль намеревался спровоцировать военный ответ Тегерана и реакцию на него США в виде «удара по ядерной программе», пока хозяином Белого дома остаётся Дональд Трамп.

Согласно другому предположению, Израиль ликвидировал главу иранской ядерной программы с расчётом на то, что Тегеран со своей стороны проявит сдержанность и не допустит эскалации.

Третья версия состоит в том, что израильские власти намерены подорвать условия для перезагрузки между США и Ираном, которая возможна с приходом к власти республиканца Джо Байдена, сообщает The Washington Post.

Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Учёный был застрелен во время автомобильной поездки с супругой и в сопровождении охраны. Огонь по нему был открыт из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах. Стрельба велась из автоматического стрелкового оружия, управляемого со спутника.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство учёного было результатом сговора Израиля, США и Саудовской Аравии. По его словам, атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран, которые пытаются разрушить «обстановку, способствующую отмене санкций» против Тегерана.