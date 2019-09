Президентский дворец при поддержке российского военного командования хочет компенсировать дефицит в Центральном банке Сирии при помощи конфискации активов у крупного бизнеса, отмечает Al-Modon. Представителей так называемого делового сообщества помещают под предварительное заключение в рамках формального антикоррупционного расследования, однако на деле — шантажируют в «саудовском» стиле, обращают внимание инсайдеры Al-Modon. Всем хорошо известна кампания 2017 года, инициированная наследным принцем Мухаммедом в Саудовской Аравии. Тогда под благовидным предлогом войны со взятничеством были арестованы десятки представителей саудовской элиты — в том числе принцы, представляющие правящую династию. В действительности, аресты были направлены на запугивание несогласных и обогащение центральной фигуры — самого кронпринца. В Сирии же ситуация похожая, но, по-видимому, иная в целевом плане.

Причиной арестов называют долги официального Дамаска, который не без помощи внешних игроков отвоевал значительную часть страны, но не смог удержать в балансе хрупкую экономику страны. Сирийский фунт стремительно падает. В связи с этим появилась гипотеза, что аресты бизнесменов были санкционированы правительством в Дамаске для того, чтобы получить дополнительные средства и расплатиться по долгам. Особенно, как говорили, это требовала российская сторона. Гипотеза получила широкое распространение в связи с ограничительными мерами против двоюродного брата сирийского лидера Рами Махлуфа, который является одним из богатейших людей Арабской Республики. Накануне появилось документальное подтверждение , что Банк недвижимости Сирии приостановил все операции с «дочками» телекоммуникационной компании Syriatel, которая считалась до настоящего времени главным активом Махлуфа. Распоряжение принято в соответствии с инструкциями сирийского Центрального банка, следует из документа.