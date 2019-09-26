Сирийское правительство, похоже, продолжает передел активов и «посадки» местных бизнесменов, прикрывая это антикоррупционной кампанией. О том, что в Арабской Республике по-прежнему ведутся аресты, подтверждает арабское издание Al-Modon. Оно отмечает, что данные о «долговом» характере этой кампании находят подтверждение: официальному Дамаску жизненно важно найти дополнительные средства для того, чтобы рассчитаться со своими партнёрами. Впрочем, в правдивость этих сообщений верят не все.

Президентский дворец при поддержке российского военного командования хочет компенсировать дефицит в Центральном банке Сирии при помощи конфискации активов у крупного бизнеса, отмечает Al-Modon. Представителей так называемого делового сообщества помещают под предварительное заключение в рамках формального антикоррупционного расследования, однако на деле — шантажируют в «саудовском» стиле, обращают внимание инсайдеры Al-Modon. Всем хорошо известна кампания 2017 года, инициированная наследным принцем Мухаммедом в Саудовской Аравии. Тогда под благовидным предлогом войны со взятничеством были арестованы десятки представителей саудовской элиты — в том числе принцы, представляющие правящую династию. В действительности, аресты были направлены на запугивание несогласных и обогащение центральной фигуры — самого кронпринца. В Сирии же ситуация похожая, но, по-видимому, иная в целевом плане.

Причиной арестов называют долги официального Дамаска, который не без помощи внешних игроков отвоевал значительную часть страны, но не смог удержать в балансе хрупкую экономику страны. Сирийский фунт стремительно падает. В связи с этим появилась гипотеза, что аресты бизнесменов были санкционированы правительством в Дамаске для того, чтобы получить дополнительные средства и расплатиться по долгам. Особенно, как говорили, это требовала российская сторона. Гипотеза получила широкое распространение в связи с ограничительными мерами против двоюродного брата сирийского лидера Рами Махлуфа, который является одним из богатейших людей Арабской Республики. Накануне появилось документальное подтверждение, что Банк недвижимости Сирии приостановил все операции с «дочками» телекоммуникационной компании Syriatel, которая считалась до настоящего времени главным активом Махлуфа. Распоряжение принято в соответствии с инструкциями сирийского Центрального банка, следует из документа.

Публично официальный Дамаск не отрицает применения ограничительных мер против бизнесменов. Премьер-министр Имад Хамис заявил в середине сентября, что были выявлены крупные эпизоды коррупции и что в ближайшие несколько недель будут обнародованы имена всех людей, привлеченных к ответственности. На этом фоне интересно «превентивное» замораживание активов бывшего министра образования Хазвана аль-Визза вместе с 87 другими фигурами, включая нынешнего заместителя министра образования Саида Харсани. Экономический эксперт Фирас Шабу объясняет, что вся архитектура власти в Сирии основана на коррупционных схемах. Без них официальный Дамаск не выживет, уверен он. По его гипотезе, бизнесмены, обвиняемые в коррупции в огромных размерах, — обычные козлы отпущения. Шабу сказал, что «с помощью этой и предыдущих кампаний режим ограничивает власть сирийского бизнесмена Рами Махлуфа и других, а также хочет послать бизнесменам и представителям политической элиты месседж о том, что никто не застрахован от судебного преследования и потери богатства».

Экономист Мустафа аль-Сайед, в свою очередь, говорит, что война с коррупцией является не чем иным, как обычной раздутой правительством информационной кампанией и что циркуляция слухов позволяет отвлечь политиков и экспертов от наиболее важных вещей. По словам аналитика, сирийский режим использует так называемый антикоррупционный сценарий со времен Хафеза Асада, который в 1977 году учредил комиссию по изучению незаконных доходов, но, как считают, использовал её не по назначению. Если же сообщения о том, что официальный Дамаск нуждается в дополнительных средствах, окажутся правдой, то можно сказать: ему было бы намного легче справиться с экономикой, если простые сирийцы, проживающие на подконтрольной ему территории, не чувствовали давления. Справиться с экономической ситуацией было бы легче, утверждают эксперты.

News.ru в соцсетях