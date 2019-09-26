Сирийское правительство, похоже, продолжает передел активов и «посадки» местных бизнесменов, прикрывая это антикоррупционной кампанией. О том, что в Арабской Республике по-прежнему ведутся аресты, подтверждает арабское издание Al-Modon. Оно отмечает, что данные о «долговом» характере этой кампании находят подтверждение: официальному Дамаску жизненно важно найти дополнительные средства для того, чтобы рассчитаться со своими партнёрами. Впрочем, в правдивость этих сообщений верят не все.

Президентский дворец при поддержке российского военного командования хочет компенсировать дефицит в Центральном банке Сирии при помощи конфискации активов у крупного бизнеса, отмечает Al-Modon. Представителей так называемого делового сообщества помещают под предварительное заключение в рамках формального антикоррупционного расследования, однако на деле — шантажируют в «саудовском» стиле, обращают внимание инсайдеры Al-Modon. Всем хорошо известна кампания 2017 года, инициированная наследным принцем Мухаммедом в Саудовской Аравии. Тогда под благовидным предлогом войны со взятничеством были арестованы десятки представителей саудовской элиты — в том числе принцы, представляющие правящую династию. В действительности, аресты были направлены на запугивание несогласных и обогащение центральной фигуры — самого кронпринца. В Сирии же ситуация похожая, но, по-видимому, иная в целевом плане.

Причиной арестов называют долги официального Дамаска, который не без помощи внешних игроков отвоевал значительную часть страны, но не смог удержать в балансе хрупкую экономику страны. Сирийский фунт стремительно падает. В связи с этим появилась гипотеза, что аресты бизнесменов были санкционированы правительством в Дамаске для того, чтобы получить дополнительные средства и расплатиться по долгам. Особенно, как говорили, это требовала российская сторона. Гипотеза получила широкое распространение в связи с ограничительными мерами против двоюродного брата сирийского лидера Рами Махлуфа, который является одним из богатейших людей Арабской Республики. Накануне появилось документальное подтверждение , что Банк недвижимости Сирии приостановил все операции с «дочками» телекоммуникационной компании Syriatel, которая считалась до настоящего времени главным активом Махлуфа. Распоряжение принято в соответствии с инструкциями сирийского Центрального банка, следует из документа.

Real Estate Bank of Syria issued instructions to its branches to stop transactions with Rami Makhlouf's SyriaTel, except for paying employee salaries 1) pic.twitter.com/2gfD98oHoH — Albin Szakola (@AlbinSzakola) September 26, 2019

Публично официальный Дамаск не отрицает применения ограничительных мер против бизнесменов. Премьер-министр Имад Хамис заявил в середине сентября, что были выявлены крупные эпизоды коррупции и что в ближайшие несколько недель будут обнародованы имена всех людей, привлеченных к ответственности. На этом фоне интересно «превентивное» замораживание активов бывшего министра образования Хазвана аль-Визза вместе с 87 другими фигурами, включая нынешнего заместителя министра образования Саида Харсани. Экономический эксперт Фирас Шабу объясняет, что вся архитектура власти в Сирии основана на коррупционных схемах. Без них официальный Дамаск не выживет, уверен он. По его гипотезе, бизнесмены, обвиняемые в коррупции в огромных размерах, — обычные козлы отпущения. Шабу сказал, что «с помощью этой и предыдущих кампаний режим ограничивает власть сирийского бизнесмена Рами Махлуфа и других, а также хочет послать бизнесменам и представителям политической элиты месседж о том, что никто не застрахован от судебного преследования и потери богатства».

Экономист Мустафа аль-Сайед, в свою очередь, говорит, что война с коррупцией является не чем иным, как обычной раздутой правительством информационной кампанией и что циркуляция слухов позволяет отвлечь политиков и экспертов от наиболее важных вещей. По словам аналитика, сирийский режим использует так называемый антикоррупционный сценарий со времен Хафеза Асада, который в 1977 году учредил комиссию по изучению незаконных доходов, но, как считают, использовал её не по назначению. Если же сообщения о том, что официальный Дамаск нуждается в дополнительных средствах, окажутся правдой, то можно сказать: ему было бы намного легче справиться с экономикой, если простые сирийцы, проживающие на подконтрольной ему территории, не чувствовали давления. Справиться с экономической ситуацией было бы легче, утверждают эксперты.