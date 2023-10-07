Палестинский народ имеет право на самооборону от израильской армии, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас во время экстренного заседания с официальными лицами страны. По его словам, которые приводит агентство WAFA, необходимо сделать все для укрепления стойкости палестинцев.
Президент дал указания обеспечить защиту палестинского народа, подчеркнув право палестинского народа защищаться от терроризма поселенцев и израильских войск, — говорится в сообщении.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 22 человека, 545 пострадали.
В ответ израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.
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Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.