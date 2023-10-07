Палестинский народ имеет право на самооборону от израильской армии, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас во время экстренного заседания с официальными лицами страны. По его словам, которые приводит агентство WAFA, необходимо сделать все для укрепления стойкости палестинцев.

Президент дал указания обеспечить защиту палестинского народа, подчеркнув право палестинского народа защищаться от терроризма поселенцев и израильских войск, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 22 человека, 545 пострадали.

В ответ израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

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Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Из города Газа выпущены ракеты

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из города Газа выпущены ракеты

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.