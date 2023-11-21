В Москве обсудили Газу: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Контактная группа по Газе провела 21 ноября переговоры в Москве

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Турции сообщило утром 21 ноября, что контактная группа по Газе, которую создали участники саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, проведет переговоры в Москве. По информации ведомства, основными целями группы являются прекращение огня и доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав. После Москвы ее представители отправятся в Лондон и Париж.

Группа по Газе была создана 11 ноября в Эр-Рияде. В ее состав входят главы МИД Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 21 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Ливанские журналисты погибли при ударе ЦАХАЛ

Агентство Al Wataniya передало, что корреспондент и оператор телеканала Al Mayadeen погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Вместе с журналистами также погиб еще один гражданин Ливана. По информации агентства, израильский удар был нанесен по району между населенными пунктами Тейр-Харфа и Эль-Джиббейн.

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

21 ноября Al Mayadeen сообщал о прогремевшем взрыве близ здания больницы в центральной части сектора Газа. По его данным, взрыв прозвучал у госпиталя «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах. Информации о жертвах, как и других подробностей происшествия, не приводилось.

Каковы новые условия прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания заявил утром 21 ноября о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии. Катар является одним из посредников в переговорах. Как передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС, в ближайшее время в Дохе могут озвучить подробности соглашения.

Позднее радио Galei Zahal сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня. Перемирие будет действовать четыре дня, однако у палестинской стороны есть право запросить его продление. Отмечается, что стороны договорились об освобождении 50 заложников, в числе которых женщины и дети.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

В то же время газета Al Shark со ссылкой на источники сообщила, что перемирие между Тель-Авивом и группировками ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) продлится пять дней, ежедневно в Газе будут выпускать по 10 заложников. Израиль при этом должен будет освободить 30 палестинских узниц и останавливать на шесть часов в сутки разведывательные полеты своих беспилотников в северной части анклава. Кроме того, Тель-Авив согласился пропускать в сектор Газа 100–300 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день.

Лидеры стран БРИКС обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта

21 ноября состоялся внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате, посвященный обострению на Ближнем Востоке. На нем выступили лидеры стран организации — России, Бразилии, ЮАР, Индии и Китая, а также нескольких приглашенных стран.

Президент РФ Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, что гибель тысяч людей и смерти детей в секторе Газа, массовое изгнание населения и гуманитарная катастрофа вызывают обеспокоенность. По словам российского лидера, ситуация в регионе показывает, что США пытаются монополизировать свои посреднические функции в палестино-израильском конфликте.

Эти намерения властей США, а также блокирование ими ближневосточных посредников наглядно показали нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить «палестинский узел», добавил глава государства. Важно не допустить расширения географии конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир, подчеркнул Путин.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в свою очередь заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом и военным преступлением. В то же время он призвал открыть гуманитарные коридоры на территории анклава. Кроме того, он подчеркнул, что движение ХАМАС должно ответить за атаки на израильтян и захват заложников. Лидер ЮАР добавил, что все страны должны воздержаться от дальнейшего разжигания конфликта, в частности прекратить поставки оружия сторонам конфликта.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости созвать международную конференцию для урегулирования палестинского вопроса. По его словам, которые приводит агентство Xinhua, решение проблемы должно быть всеобъемлющим и справедливым. Китайский лидер также призвал к немедленному прекращению огня и освобождению заложников. Помимо этого, он подчеркнул необходимость увеличить объем гуманитарной помощи, направляемой в Газу, и создать независимое палестинское государство.

Фото: kremlin.ru Внеочередной саммит БРИКС по палестино-израильскому конфликту (в режиме видеоконференции)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что сектор Газа столкнулся с гуманитарной катастрофой из-за неизбирательных ударов Израиля по территории анклава. В то же время в его заявлении, опубликованном на странице правительства страны в Twitter (X), осуждается атака ХАМАС на еврейское государство 7 октября и подчеркивается призыв к освобождению всех пленных в самое ближайшее время.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выступил за возобновление прямых и содержательных переговоров для установления мира на Ближнем Востоке. По его словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства страны, международная помощь должна эффективно и безопасно доставляться населению сектора Газа.

Россия доставила новую партию гумпомощи для Газы

Спецборт МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для Газы прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Отмечается, что груз передадут сотрудникам Египетского общества Красного Полумесяца. Отмечается, что гумпомощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Палестинцам отправили продукты, детское питание, одежду и предметы гигиены.

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