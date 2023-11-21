Китай призвал созвать международную конференцию по Палестине Си Цзиньпин призвал созвать конференцию для решения палестинского вопроса

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Необходимо созвать международную конференцию для урегулирования палестинского вопроса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время внеплановой встречи лидеров стран БРИКС, посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, которые приводит агентство Xinhua, решение проблемы должно быть всеобъемлющим и справедливым.

Китай призывает к скорейшему созыву еще более авторитетной международной мирной конференции <...> для работы в направлении скорейшего решения палестинского вопроса, решения, которое будет всеобъемлющим и справедливым, — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер также призвал к немедленному прекращению огня и освобождению заложников. Помимо этого, он подчеркнул необходимость увеличить объем гуманитарной помощи, направляемой в Газу, и создать независимое палестинское государство.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом и военным преступлением. В то же время он призвал открыть гуманитарные коридоры на территории анклава. Он также отметил, что палестинское движение ХАМАС должно ответить за атаки на израильтян и захват заложников. Президент добавил, что все страны должны воздержаться от дальнейшего разжигания конфликта, в частности прекратить поставки оружия сторонам конфликта.