«Детям делают операции без наркоза»: Путин высказался о ситуации в Газе Путин: гибель тысяч людей в Газе вызывает глубочайшую обеспокоенность

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, что гибель тысяч людей и смерти детей в секторе Газа, массовое изгнание населения и гуманитарная катастрофа вызывают обеспокоенность. По словам российского лидера, которые приводит ТАСС, ситуация в регионе показывает, что США пытаются монополизировать свои посреднические функции в палестино-израильском конфликте.

Гибель тысяч людей, массовые изгнания мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей... Это ужасно, но когда смотришь, как детям делают операции без наркоза, это вызывает, конечно, особые чувства, — заявил Путин.

Попытки властей США монополизировать посредническую роль и блокирование ими ближневосточных посредников наглядно показали нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить «палестинский узел», добавил глава государства. Важно не допустить расширения географии конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир, подчеркнул Путин.

Путин также отметил усилия стран Ближнего Востока по стабилизации ситуации в регионе. Президент РФ указал и на последовательную позицию стран БРИКС по устойчивому урегулированию конфликта.

Ранее Путину написала письмо девятилетняя девочка, эвакуированная из сектора Газа, которая поблагодарила президента за спасение жизней людей. Она отметила, что теперь в России ее семья в безопасности, но поделилась переживаниями за друзей, которые по-прежнему находятся в Палестине.