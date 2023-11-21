Израильское правительство предложили признать террористическим Президент Ирана призвал признать израильское правительство террористическим

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эбрахим Раиси

Израильское правительство необходимо признать террористическим, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на выступлении в ходе экстренного заседания БРИКС. По его словам, страна непрерывно атакует больницы и религиозные объекты, убивая женщин и детей. Армию обороны Израиля в свою очередь необходимо признать террористической организацией, передает РИА Новости слова главы государства.

Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию — террористической организацией, — заявил Раиси.

Ранее стало известно, что Иран планирует подать иск против Израиля в Международный уголовный суд. По словам представителя Министерства иностранных дел страны Насера Канани Чафи, уже сформирована специальная комиссия для решения этого вопроса. Поводом для подачи иска стали действия Израиля в секторе Газа.

Действия Израиля в секторе Газа также осудил президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, ЦАХАЛ совершает военные преступления и геноцид, умышленно отказывая населению в лекарствах, топливе, воде и еде.