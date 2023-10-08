Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в «состояние войны», сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Такое решение означает, что Иерусалим начнет проводить крупные военные операции.
Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил переход к состоянию войны и, соответственно, начало крупных военных операций, — говорится в заявлении.
Решение было принято на основании статьи 40 документа под названием «Основной закон: правительство», который определяет правовые рамки «объявления войны или начала значительных военных действий» с одобрения кабмина.
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что войска вернули контроль на большей части захваченных поселений.
Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам посла Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press
Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших при обстрелах Израиля со стороны ХАМАС достигло 1864 человек. По данным ведомства, 19 человек находятся в критическом состоянии.