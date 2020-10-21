В Иране второй раз подряд зафиксирован антирекорд по COVID-19

https://static.news.ru/photo/801908e2-1399-11eb-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/Global Look Press

Иран повторно обновил антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала официальный представитель иранского Минздрава Сима Садат Лари.

По её словам, за последние 24 часа число заболевших возросло на 5616 человек. За это время скончались 312 пациентов, сообщает телеканал IRINN.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 20 октября — 5039 новых случаев заражения COVID-19. Ещё днём ранее в ведомстве заявили, что в стране от коронавируса умерли 337 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

В общей сложности в Иране заболели 545,2 тысячи человек. Из них выздоровели 438,7 тысячи, более 4,8 тысячи пациентов настоящее время находятся в больницах. Их состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Ирана обсудил ситуацию с коронавирусом с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств также затронули вопрос взаимодействия по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».