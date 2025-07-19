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19 июля 2025 в 15:21

В Иране 21 человек погиб в аварии с автобусом

Фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

На юге Ирана опрокинулся пассажирский автобус: в результате аварии погибли не менее 21 человека, около 25 получили травмы, сообщает агентство ISNA. ДТП произошло в провинции Фарс на автодороге между городами Фирузабад и Кевар.

По словам главы провинциального отделения Красного Полумесяца Хосейна Дарвиши, сигнал о происшествии поступил в 11:33 по местному времени. На место прибыли три спасательные бригады. Автобус направлялся в город Мешхед. Информация о причинах аварии на момент публикации отсутствует.

Ранее в Петрозаводске курьер на мопеде без шлема и какой-либо защиты на высокой скорости врезался в автомобиль. Камеры наблюдения зафиксировали, как от удара мужчина перелетел через машину, сделав сальто, и упал на тротуар. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

До этого в Тверской области на нерегулируемом переезде товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло у деревни Квашонки, но не вызвало схода составов — движение поездов восстановили в штатном режиме. Спасатели оперативно ликвидировали последствия аварии.

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