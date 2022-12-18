В Иране арестовали звезду оскароносного фильма, поддержавшую протестующих В Иране арестовали актрису Таране Алидусти, поддержавшую казненного участника протестов

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранская актриса Таране Алидусти

Полиция Ирана арестовала известную актрису Таране Алидусти, поддержавшую первого человека, недавно казненного за преступления во время общенациональных протестов. Как сообщает Time, звезда оскароносного фильма «Коммивояжер» опубликовала в Сети фотографию без хиджаба. Свою поддержку она выразила в связи с протестами после гибели 22-летней Махсы Амини, которую в сентябре задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба».

В Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) актриса рассказала, что казненного звали Мохсен Шекари, суд обвинил его в блокировании улицы в Тегеране и нападении с мачете на сотрудника службы безопасности страны.

Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества, — заявила Алидусти.

Она сделала как минимум три поста в своем аккаунте, выражая солидарность с протестующими с тех пор, как в сентябре начались демонстрации. Ее аккаунт, насчитывающий около восьми миллионов подписчиков, был заблокирован в воскресенье, пишет Time.

На прошлой неделе в связи с протестами в Иране был казнен второй заключенный Маджидреза Рахнавард. Тело Рахнаварда было оставлено висеть на строительном кране в качестве предупреждения для других. Иранские власти утверждали, что Рахнавард нанес ножевые ранения двум членам его военизированных формирований.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она носила «неправильный» головной убор. Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и ходила в платке.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. По словам генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.