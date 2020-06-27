В Ираке депутаты отказались приходить на работу в парламент из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/1c823c62-b968-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hassani Al-Asadi/Global Look Press

Депутаты парламента Ирака перестали посещать заседания из-за страха заразиться коронавирусом.

В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заражения коронавирусом, — рассказал источник в парламенте иракскому изданию Shafaq.

В настоящее время прорабатывается возможность проводить заседания парламента в формате видеоконференции. Источник также сообщил, что коронавирус был диагностирован у 30 депутатов, некоторые из них проходят лечение.

По данным на 28 июня, в Ираке коронавирус был диагностирован у 45 402 человек. Излечились 21 112, умерли 1756. В стране введён комендантский час, приостановлено международное и внутреннее авиасообщение, не работают учебные заведения. В Минздраве Ирака заявили, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости.

NEWS.ru писал, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 10 млн человек. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса. Больше всего заболевших в США — 2 510 323 человека, на втором месте Бразилия — 1 313 667 человек, Россия находится на третьем месте — 633 542 человека. Меньше всего заражённых в Доминикане, на Фиджи и в Папуа — Новой Гвинее.

Ранее китайская компания China National Biotec Group (CNBG) заявила об успешном тестировании на людях вакцины от коронавируса. Препарат способствовал выработке антител от коронавируса у всех 1120 здоровых испытуемых.