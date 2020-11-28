Смертоносный сигнал: кому выгодно убийство иранского ядерщика

Устранение влиятельного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде отвечает интересам тех, кто выступает против возвращения Соединённых Штатов к обсуждению ядерной сделки 2015 года — одной из внешнеполитических инициатив Джо Байдена. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фред Хоф. По его оценкам, убийство вряд ли повлияет на развитие ядерной программы Ирана в целом — оно является исключительно сигналом.

Хоф назвал Фахризаде, который руководил центром исследований при иранском Министерстве обороны, одним из наиболее значимых людей для ядерных проектов Исламской Республики.

Не размышляя об ответственности за убийство и не говоря о тех, кто мог быть к нему причастен, было бы справедливо сказать: эта смертоносная операция соответствует взглядам тех, кто опасается, что новая администрация США может попытаться воскресить ядерную сделку 2015 года, и считает, что сама сделка в корне ошибочна. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Бывший представитель Госдепа, который работал в администрации экс-президента Барака Обамы, подчеркнул, что покушение на физика-ядерщика, которое произошло в районе города Дамовенд в провинции Тегеран 27 ноября, вряд ли остановит развитие иранской программы принципиальным образом. В связи с этим подобную операцию можно считать только «месседжем» определённым кругам.

Мохсен Фахризаде Wikimedia

Это не первое покушение на иранских учёных, которые имеют отношение к ядерной программе Исламской Республики. В 2012 году от рук злоумышленников погиб Мостафа Ахмади Рошан, который курировал предприятие по обогащению урана в иранском Натанзе. Двумя годами ранее были убиты исследователи Масуд Али Мохаммади и Маджид Шахрияри, которые были видными экспертами в области ядерной физики.

Тегеран подчёркивал, что за этими нападениями стоит израильская сторона. Череда убийств широко рассматривалась как попытка еврейского государства отправить соответствующий сигнал иранскому руководству, которое на тот момент ещё не приняло на себя обязательств по ограничению ядерной программы.

О том, что убийство Фахризаде является признаком усиления израильского давления на Иран в последние недели президентства Дональда Трампа, заявил военный помощник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган.

Израильтяне в последние дни срока своего политического союзника стремятся усилить давление на Иран, чтобы добиться полноценной войны, — отметил Дехган. — Иран заставит убийц пожалеть о содеянном.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи уже направил послание генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности (СБ) ООН, в котором говорится о праве иранского руководства принять все необходимые меры для защиты собственных интересов в ситуации, сложившейся на фоне устранения на иранской территории одного из важнейших учёных.

Иранский дипломат особо подчеркнул, что в убийстве Фахризаде прослеживаются «серьёзные признаки, которые указывают на ответственность Израиля». По его оценкам, организаторы преступления преследовали цель затруднить технологическое и научное развитие.

Устранение Фахризаде не прокомментировали ни власти Израиля, ни руководство США. Сообщения лояльного Катару портала Middle East Eye, однако, проливают свет на то, что произошедшее могло стать односторонней инициативой еврейского государства. Так, источники издания привели подробности состоявшейся недавно встречи в городе Неом саудовского кронпринца Мухаммеда, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря Майка Помпео.

Согласно этим данным, в ходе исторического визита израильской делегации в королевство глава правительства еврейского государства попытался убедить Эр-Рияд в необходимости нанесения сокрушительного удара по иранским ядерным объектам перед тем, как команда Джо Байдена официально придёт к власти. Собеседники Middle East Eye утверждают, что наследник саудовского престола категорически отказался от этого сценария. Его позицию поддержал и шеф американской дипломатии.