Торговое судно потерпело крушение после обстрела у берегов Йемена UKMTO: торговое судно после пожара затонуло в Красном море у берегов Йемена

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Торговое судно, которое загорелось после атаки хуситов у берегов Йемена 12 июня, затонуло в Красном море, сообщило в соцсети X Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. По их информации, на месте инцидента были найдены обломки корабля и топливо.

По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружены обломки судна и топливо. Предполагается, что судно затонуло, — следует из заявления.

Как уточнили в UKMTO, возгорание на судне возникло после попадания в него двух снарядов. Атаки произошла в 66 морских милях (106 километрах) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа 16 июня написал, что после попадания нескольких ракет украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Греческий балкер Tutor, атакованный беспилотным катером и ракетами, может повторить его судьбу в ближайшие часы, добавил представитель движения.

До этого правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по сухогрузу, принадлежащему Украине, в Аравийском море, информировала пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США. По данным военных, на борту судна начался пожар.