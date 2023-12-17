Террористические группировки шесть раз обстреляли идлибскую зону в Сирии ЦПВС: террористы за сутки шесть раз обстреляли идлибскую зону в Сирии

Фото: Ammar Safarjalan/Global Look Press

За последние сутки боевики провели шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон России в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, в атаке участвовали террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена): в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Латакия — четыре обстрела, — заявил Кулить.

Кроме того, контр-адмирал Кулить отметил, что «коалиция», возглавляемая США, продолжает создавать опасные ситуации в Сирии. В зоне Эт-Танф зафиксировано два нарушения воздушного пространства парой штурмовиков А-10 Thunderbolt «коалиции».

Ранее Вадим Кулить сообщил, что правительственные войска Сирии 7 ноября ликвидировали полевого командира террористов. Он отметил, что операция прошла в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб.