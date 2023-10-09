Старший командир ХАМАС убит к югу от сектора Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Один из старших командиров палестинского движения ХАМАС Раафат Абу Хилал был убит в результате авиаудара, сообщил представитель группировки. Атака пришлась по лагерю Башит в Рафахе, расположенному к югу от сектора Газа, передает издание Palsawa.

В результате обстрела лагеря погибли девять человек, еще пять получили ранения и были доставлены в больницу «Насер». Также зафиксирована атака на дом на улице Нуайма в городе Бейт-Ханун на севере Газа.

В ночь на 9 октября израильская армия совершила воздушные атаки на более 500 военных целей в секторе Газа. Удары наносились по объектам ХАМАС и группировке «Исламский джихад», уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее пресс-служба Минздрава анклава сообщила, что не менее 436 палестинцев, в том числе 91 ребенок, погибли в результате обстрела Газы со стороны израильской армии. Всего в результате ударов ЦАХАЛ по объектам в Газе пострадали свыше 2200 человек.

Власти Израиля 8 октября одобрили решение о переводе страны в «состояние войны», сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Такой шаг означает, что страна начнет проводить крупные военные операции.

Решение Израиля продиктовано массированной атакой ХАМАС, которую движение осуществило 7 октября. Палестинское движение обрушило на страну около 3000 ракет.