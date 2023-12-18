Стало известно о тайной встрече лидеров ХАМАС в Турции Kan: лидеры ХАМАС обсудили продолжение войны с Израилем на встрече в Турции

Фото: Ibrahim Ezzat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Салех аль-Арури

Лидеры радикального палестинского движения ХАМАС провели секретную встречу в Турции, сообщает израильский телеканал Kan. По его данным, они обсуждали продолжение войны с Израилем и новый обмен пленными.

На встрече присутствовали замглавы политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури, который прилетел из Бейрута, бывший глава группировки Халед Машаль, проживающий в Катаре, и еще ряд высокопоставленных участников движения. Турция была избрана в качестве места встречи по соображениям безопасности, а также из-за антиизраильской риторики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя заявил, что движение возобновит переговоры о заложниках лишь тогда, когда Армия обороны Израиля выведет свои войска из сектора Газа. По его словам, в ХАМАС выступают за полное прекращение атак ЦАХАЛ. Главная цель движения — «остановить эту безумную войну».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив продолжит политику оказания максимального военного давления на ХАМАС. По его словам, это необходимо делать для возвращения заложников. Кроме того, политик уверен, что только таким способом ЦАХАЛ добьется победы.