https://static.news.ru/photo/5b8dbd36-438f-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя (архивное фото) Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал прекратить поставки незаконного вооружения в Ливию.

Выражаем обеспокоенность сообщениями о нарушениях оружейного эмбарго и подчеркиваем необходимость прекратить подпитку конфликта конкурирующими внешними игроками, — заявил российский дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, поставки оружия дестабилизируют ситуацию в стране, которая остаётся напряженной. Дипломат подчеркнул, что в Ливии продолжаются боестолкновения, несмотря на объявленное перемирие.

Ранее NEWS.ru писал, что спецпредставитель ООН в Триполи Гасан Саламе негативно оценил обстановку в Ливии. По его словам, перемирие в стране не работает и существует «только на словах».

29 января боевые корабли Турции высадили военный десант в порту Триполи, в зоне которое контролирует правительство национального согласия (ПНС). Анкара поддерживает правительство Фаиза Сараджа, против которого воюет армия генерала Халифы Хафтара. В декабре 2019 года генерал объявил о наступлении на ливийскую столицу, после чего ПНС запросила у Турции помощь.