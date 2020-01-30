Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал прекратить поставки незаконного вооружения в Ливию.
Выражаем обеспокоенность сообщениями о нарушениях оружейного эмбарго и подчеркиваем необходимость прекратить подпитку конфликта конкурирующими внешними игроками, — заявил российский дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, поставки оружия дестабилизируют ситуацию в стране, которая остаётся напряженной. Дипломат подчеркнул, что в Ливии продолжаются боестолкновения, несмотря на объявленное перемирие.
Ранее NEWS.ru писал, что спецпредставитель ООН в Триполи Гасан Саламе негативно оценил обстановку в Ливии. По его словам, перемирие в стране не работает и существует «только на словах».
29 января боевые корабли Турции высадили военный десант в порту Триполи, в зоне которое контролирует правительство национального согласия (ПНС). Анкара поддерживает правительство Фаиза Сараджа, против которого воюет армия генерала Халифы Хафтара. В декабре 2019 года генерал объявил о наступлении на ливийскую столицу, после чего ПНС запросила у Турции помощь.
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