Российская компания «Стройтрансгаз», которая управляет сирийским портом Тартус и участвует в программе по его расширению, выразила готовность принимать коммерческие суда в связи с разрушением порта в Бейруте, спровоцированного взрывом нитрата аммония. Об этом пишут арабские порталы. Ливанская морская гавань в прошлом имела большое значение для сирийского правительства в его схеме по обходу иностранных санкций. В связи с этим инициатива сделать Тартус вторым Бейрутом не может не рассматриваться в отрыве от сирийского контекста.
То, что «Стройтрансгаз» готов в кратчайшие сроки оказывать соответствующие услуги всем коммерческим судам, которые должны были проходить через уничтоженный взрывом бейрутский порт,
«Стройтрансгаз» заключил с сирийским правительством контракт на 49 лет для участия «в управлении Тартусом и в его расширении». Общая стоимость сделки, по официальным данным, превышает $500 млн. Договорённость предполагает работы по расширению возможностей порта в северной части и создание качественно новой инфраструктуры. В результате модернизации пропускная способность Тартуса в перспективе должна увеличиться с 4 до 38 млн тонн грузов в год. Предполагалось, что опыт работы с российской компанией в этой гавани в будущем может быть распространён и на другие сирийские порты Арабской Республики.
Российская компания — не единственный вариант, который в настоящее время есть у ливанцев. Эксперты
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С переносом морских коммерческих операций в порты Триполи и Сайды правительство Башара Асада больше не сможет реализовывать свои схемы по обходу ограничительных мер, говорят эксперты. Несмотря на то, что Дамаск, безусловно, попытается использовать все доступные ему в Ливане средства для прочерчивания новых путей теневого транзита, вряд ли эти новые маршруты будут такими же эффективными, как прежде.
В связи с этим предложение сделать Тартус вторым Бейрутом нельзя не рассматривать как попытку минимизировать тот ущерб, который понёс и ещё понесёт от ливанской трагедии Дамаск.
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