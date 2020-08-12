Российская компания «Стройтрансгаз», которая управляет сирийским портом Тартус и участвует в программе по его расширению, выразила готовность принимать коммерческие суда в связи с разрушением порта в Бейруте, спровоцированного взрывом нитрата аммония. Об этом пишут арабские порталы. Ливанская морская гавань в прошлом имела большое значение для сирийского правительства в его схеме по обходу иностранных санкций. В связи с этим инициатива сделать Тартус вторым Бейрутом не может не рассматриваться в отрыве от сирийского контекста.

То, что «Стройтрансгаз» готов в кратчайшие сроки оказывать соответствующие услуги всем коммерческим судам, которые должны были проходить через уничтоженный взрывом бейрутский порт, обсуждают в арабской прессе. Представители компании указали на то, что площадь сирийской гавани составляет около 3 млн кв. м. Она имеет достаточную пропускную способность, чтобы стать альтернативой Бейруту, подчёркивают российские представители.

«Стройтрансгаз» заключил с сирийским правительством контракт на 49 лет для участия «в управлении Тартусом и в его расширении». Общая стоимость сделки, по официальным данным, превышает $500 млн. Договорённость предполагает работы по расширению возможностей порта в северной части и создание качественно новой инфраструктуры. В результате модернизации пропускная способность Тартуса в перспективе должна увеличиться с 4 до 38 млн тонн грузов в год. Предполагалось, что опыт работы с российской компанией в этой гавани в будущем может быть распространён и на другие сирийские порты Арабской Республики.

Порт Бейрута после взрыва Xander Heinl/Global Look Press

Российская компания — не единственный вариант, который в настоящее время есть у ливанцев. Эксперты говорят о том, что за возможность стать заменой бейрутскому порту могли бы посоревноваться такие средиземноморские страны, как Турция и Израиль. Тем более что Анкара уже официально выразила готовность помочь Ливану. Кроме того, свою помощь готова оказать Великобритания. Накануне в Бейрут зашло гидрографическое судно королевских ВМС Enterprise с задачей оценить нанесённый взрывом ущерб причальным сооружениям и помочь с реконструкцией. Свою помощь ливанцам оказывает и их давний партнёр — Франция, которая направила на десантном вертолётоносце 700 военнослужащих для ликвидации последствий трагедии, причины которой пока официально не расследованы.

Вопрос переориентации трафика из бейрутского порта имеет определяющее значение для сирийского правительства. Турецкие исследователи из аналитического центра Jusoor for Studies указывают на то, что долгое время официальный Дамаск извлекал выгоду из этой морской гавани в рамках механизма уклонения от международного санкционного режима. Содержание этих теневых поставок, которые велись через Ливан, варьировалось от нефтепродуктов и металлов до химикатов и военного оборудования. Официальный Дамаск имел возможность частично обеспечить свои ресурсные потребности во многом благодаря влиянию дружественной ему ливанской военно-политической организации «Хезболла» на местную портовую инфраструктуру.

Совместные учения российских и сирийских военнослужащих в Тартусе Минобороны РФ/ТАСС

С переносом морских коммерческих операций в порты Триполи и Сайды правительство Башара Асада больше не сможет реализовывать свои схемы по обходу ограничительных мер, говорят эксперты. Несмотря на то, что Дамаск, безусловно, попытается использовать все доступные ему в Ливане средства для прочерчивания новых путей теневого транзита, вряд ли эти новые маршруты будут такими же эффективными, как прежде.

В связи с этим предложение сделать Тартус вторым Бейрутом нельзя не рассматривать как попытку минимизировать тот ущерб, который понёс и ещё понесёт от ливанской трагедии Дамаск.