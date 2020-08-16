Район вблизи «зелёной зоны» Багдада подвергся ракетному обстрелу

Район рядом с «зелёной зоной» Багдада подвергся вечером 16 августа ракетному обстрелу.
Согласно данным телеканала Al Arabiya, ракета
Как уточняется, в результате обстрела никто не пострадал, существенных разрушений не наблюдается. На предполагаемом месте запуска была обнаружена ракетная установка с ещё двумя готовыми к стрельбе ракетами.
Известно, что «зелёная зона» Багдада регулярно становятся мишенью ракетных обстрелов. При этом огонь ведётся из самодельных пусковых установок. В июне 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.
Ранее NEWS.ru писал, что две ракеты из зенитного ракетного комплекса «Катюша» разорвались в ночь на 31 июля неподалёку от международного аэропорта Багдада.
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