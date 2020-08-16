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Ближний Восток

Район вблизи «зелёной зоны» Багдада подвергся ракетному обстрелу

22:36, 16 августа 2020
Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Район рядом с «зелёной зоной» Багдада подвергся вечером 16 августа ракетному обстрелу.

Согласно данным телеканала Al Arabiya, ракета разорвалась недалеко от той части иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США.

Как уточняется, в результате обстрела никто не пострадал, существенных разрушений не наблюдается. На предполагаемом месте запуска была обнаружена ракетная установка с ещё двумя готовыми к стрельбе ракетами.

Известно, что «зелёная зона» Багдада регулярно становятся мишенью ракетных обстрелов. При этом огонь ведётся из самодельных пусковых установок. В июне 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.

ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.

Ранее NEWS.ru писал, что две ракеты из зенитного ракетного комплекса «Катюша» разорвались в ночь на 31 июля неподалёку от международного аэропорта Багдада.

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