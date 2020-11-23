Проиранские боевики хотят расстроить сговор против Байдена

Заявление йеменских повстанцев о нападении на объект нефтяной промышленности Саудовской Аравии в Джидде стало сигналом о готовности проиранских сил в регионе противостоять усилению давления на Иран в свете скорого прихода Джо Байдена к власти. Как Саудовская Аравия, так и Израиль демонстрируют решительность в том, чтобы вмешаться в любую попытку новой администрации США нормализовать контакты с Исламской Республикой.
Сообщения хуситского движения «Ансар Аллах» о ракетном
Официального подтверждения по поводу поражения объекта в Джидде к вечеру 23 ноября со стороны Эр-Рияда так и не появилось, хотя в социальных сетях
Как свидетельствуют неофициальные
Согласно обнародованной информации, Нетаньяху и Коэн провели секретные переговоры с наследником престола кронпринцем Мухаммедом, а также с находившимся в этот момент с визитом в Саудовской Аравии госсекретарём Майком Помпео. Как
Эффект от этой дипломатической активности усилили заявления саудовского министра иностранных дел Фейсала бин Фархана аль-Сауда, который в разговоре с американскими телеканалами выразил уверенность в том, что к потенциально возможной новой ядерной сделке должна быть подключена и его страна. Министр подчеркнул: Иран опасен, потому что стремится «диктовать свою волю в регионе и экспортировать революцию» в другие страны. Довольно жёсткое заявление по поводу повторного присоединения США к заключённым в 2015 году многосторонним договорённостям недавно делал и Нетаньяху.
В связи с этим активность хуситов в отношении Саудовской Аравии в период проведения G20 и секретных переговоров с Израилем становится понятна. Безусловно, наивно полагать, что абсолютно все нападения йеменских мятежников координируются напрямую с иранской военной элитой. Как уже давало понять руководство в Тегеране на фоне устранения иранского генерала Касема Сулеймани американской армией в январе этого года, в регионе достаточно лояльных Исламской Республике сил, которые могут самостоятельно объявить о кампании возмездия. Это необходимо учитывать региональным игрокам, которые сейчас пытаются выстроить антитезу ещё не объявленной ближневосточной политике Байдена.