Проиранские боевики хотят расстроить сговор против Байдена

Заявление йеменских повстанцев о нападении на объект нефтяной промышленности Саудовской Аравии в Джидде стало сигналом о готовности проиранских сил в регионе противостоять усилению давления на Иран в свете скорого прихода Джо Байдена к власти. Как Саудовская Аравия, так и Израиль демонстрируют решительность в том, чтобы вмешаться в любую попытку новой администрации США нормализовать контакты с Исламской Республикой.

Сообщения хуситского движения «Ансар Аллах» о ракетном ударе по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в саудовской Джидде появились в тот момент, когда Саудовская Аравия проводила удалённый саммит G20. Встреча на высшем уровне стала важной имиджевой инвестицией королевства, которое за последние годы столкнулось с беспрецедентным дипломатическим давлением в ответ на убийство оппозиционного обозревателя Джамаля Хашогги, военную кампанию в Йемене, а также перенасыщение мировых рынков дешёвой нефтью. Мятежники в своём заявлении посоветовали иностранным компаниям, которые работают на территории Саудовской Аравии, быть настороже, потому что ракетные нападения будут повторяться.

Официального подтверждения по поводу поражения объекта в Джидде к вечеру 23 ноября со стороны Эр-Рияда так и не появилось, хотя в социальных сетях циркулировали ролики, сделанные с нескольких ракурсов, с воспламенившимся нефтепромышленным объектом на территории этого города.

ilkhakurdi/twitter.com

Как свидетельствуют неофициальные сообщения , 22 ноября королевство посетила высокопоставленная израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой израильской разведки «Моссад» Йоси Коэном. Мониторинговые ресурсы зафиксировали перемещение частного самолёта главы правительства Израиля между Тель-Авивом и саудовским «городом будущего» Неом. Несмотря на то, что руководство аравийской монархии поспешило выступить с опровержением, канцелярия Нетаньяху не стала ни опровергать, ни подтверждать эти данные.

Согласно обнародованной информации, Нетаньяху и Коэн провели секретные переговоры с наследником престола кронпринцем Мухаммедом, а также с находившимся в этот момент с визитом в Саудовской Аравии госсекретарём Майком Помпео. Как говорят эксперты, встреча была нацелена на то, чтобы выработать подход к иранской политике в период президентства Джо Байдена, от которого ждут перезаключения ядерной сделки с Ираном, из которой США вышли при Дональде Трампе.

Эффект от этой дипломатической активности усилили заявления саудовского министра иностранных дел Фейсала бин Фархана аль-Сауда, который в разговоре с американскими телеканалами выразил уверенность в том, что к потенциально возможной новой ядерной сделке должна быть подключена и его страна. Министр подчеркнул: Иран опасен, потому что стремится «диктовать свою волю в регионе и экспортировать революцию» в другие страны. Довольно жёсткое заявление по поводу повторного присоединения США к заключённым в 2015 году многосторонним договорённостям недавно делал и Нетаньяху.

В связи с этим активность хуситов в отношении Саудовской Аравии в период проведения G20 и секретных переговоров с Израилем становится понятна. Безусловно, наивно полагать, что абсолютно все нападения йеменских мятежников координируются напрямую с иранской военной элитой. Как уже давало понять руководство в Тегеране на фоне устранения иранского генерала Касема Сулеймани американской армией в январе этого года, в регионе достаточно лояльных Исламской Республике сил, которые могут самостоятельно объявить о кампании возмездия. Это необходимо учитывать региональным игрокам, которые сейчас пытаются выстроить антитезу ещё не объявленной ближневосточной политике Байдена.