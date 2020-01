Ответственность за удары по американским военным объектам взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Он сообщил, что было выпущено несколько десятков ракет класса «земля-земля».

First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani 's assassination. #GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG