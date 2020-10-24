Похищенную в Сирии древнюю Библию нашли в Турции

https://static.news.ru/photo/43624f4c-15df-11eb-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Global Look Press

Сотрудники Управления безопасности турецкой провинции Газиантеп обнаружили в городе Шехиткамиль древнюю Библию, вывезенную контрабандистами из Алеппо (Сирия).

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, установив местонахождение реликвии, провели операцию по её изъятию, сообщает Anadolu. В результате задержаны трое подозреваемых в контрабанде.

Эксперты по антиквариату оценивают стоимость книги в $1млн. Древняя Библия написана на иврите, страницы её исполнены из кожи газели.

Ранее Ассоциация американских библиотек опубликовала список 100 книг, которые чаще всего критиковали и запрещали в библиотеках страны в период с 2010-го по 2019 год. Лидерами рейтинга стали Библия и роман «1984» Джорджа Оруэлла, писал NEWS.ru. В списке также оказались «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера, «Лолита» Владимира Набокова и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.