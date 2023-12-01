Поддубный объяснил, как Израиль использовал перемирие Поддубный: Тель-Авив использовал перемирие, чтобы оправиться после боев

Фото: Li Rui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израиль использовал перемирие в конфликте с палестинским движением ХАМАС, чтобы «перекурить и оправиться», пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Поэтому, считает он, нет ничего удивительного в том, что израильская армия возобновила удары по сектору Газа.

Перемирие Тель-Авив использовал, чтобы «перекурить и оправиться»: восстановить запасы на складах боепитания, разработать стратегию продолжения сухопутной операции, выявить командные пункты ХАМАС в анклаве и на Западном берегу, — объясняет он.

Военкор считает, что Израиль сам себя загнал в ситуацию, которая просто не предусматривает деэскалацию. Палестинский народ ждут новые испытания, говорит журналист. Они могут оказаться куда трагичнее, чем все то, что было до перемирия.

Все усилия еврейского государства будут сейчас направлены на завоевание полного господства на севере сектора, тем более что он более чем на половину разрушен. Но юг ждет та же судьба. А на юге пытаются спастись от войны около двух миллионов палестинцев и бежать им теперь совсем некуда, — констатирует журналист.

Боевые действия в зоне ближневосточного конфликта возобновились 1 декабря, спустя почти недельного гуманитарного перемирия. В Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решение о продлении гуманитарной паузы было бы целесообразным с точки зрения России. Он отметил, что следовало бы учесть масштабы разразившейся там гуманитарной катастрофы.