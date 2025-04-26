Новые власти Сирии впервые получили российское зерно ТАСС: Россия впервые поставила 6,6 тысячи тонн пшеницы новым властям Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые после смены власти в Сирии Россия поставила в страну партию пшеницы, сообщил ТАСС трейдер, организовывавший их при прежнем правительстве. В порт Латакия 20 апреля вошло судно Pola Marina, которое доставило 6,6 тысячи тонн зерна.

Факт доставки пшеницы подтвердило главное управление морских и сухих портов Сирии, но не указало страну происхождения груза. Собеседник агентства рассказал, что за процесс отвечала российская компания, прежде не занимавшаяся импортом зерна в Сирию. По данным источника, это была разовая акция и о восстановлении регулярных поставок зерна из России в САР речь сейчас не идет.

По словам генерального директора «СТГ Инжиниринг» Дмитрия Трифонова, долг сирийской стороны за уже поставленной зерно достиг $116 млн (9,58 млрд рублей). Новые власти отказались его возвращать.

Компания Трифонова на протяжении трех лет поставила в Сирию примерно 1,1 млн тонн зерна. Это около половины от общего объема российского зерна, которое импортировалось в арабскую республику.

В конце марта новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании правительства созидания и перемен. По его словам, новый кабинет министров поведет страну к реконструкции и реформам. Выступая на торжественной церемонии, проходившей во дворце Каср аш-Шааб, глава государства подчеркнул, что страна вступает в новый исторический период на пути к лучшему будущему.