Новая операция Турции в Сирии повысит требования к России

Турецкая сторона готова провести очередную военную операцию в Сирии в том случае, если её требования по поводу дислокации курдских военизированных формирований не будут удовлетворены. Эти подозрения подтвердил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который не обошёл вниманием и действия российского командования в Арабской Республике. Вариант ограниченной операции турецкой армии и лояльных ей группировок местной оппозиции действительно просчитывается, однако она потребует новых договорённостей с Кремлём.

О том, что Анкара может решиться на «законные ответные действия» в Сирии и инициировать операцию, Эрдоган, заявил, выступая в парламенте.

Мы видим, что угрозы в отношении Турции вдоль всей сирийской границы не снижаются. Если все террористы не будут выдавлены за пределы линии границы, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий, — сказал турецкий лидер.

По его оценкам, вряд ли кто-то сможет поставить под сомнение эффективность операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», а также настойчивость турок в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся неподконтрольной Дамаску. В любой момент, подчеркнул Эрдоган, Турция может «перейти к конкретным действиям».

Повод для столь жёстких заявлений дал не только недавний инцидент в городе Искендерун (граничащая с Сирией провинция Хатай), когда турецкие силы безопасности нейтрализовали там двух террористов (вроде как курдских), но и авиаудар по учебному центру протурецких группировок в Идлибе, ответственность за который президент Турции возложил на ВКС России. По его словам, это нападение — показатель нежелания Москвы достичь долгосрочного мира и стабильности.

Накануне выступления Эрдоган переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Сирия была одной из центральных тем беседы. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, была «отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье». Это может означать, что вопрос вывода курдских отрядов из северо-восточных районов Сирии российская сторона по-прежнему тесно увязывает с необходимостью уступок от Турции в Идлибе.

Арабские СМИ указывают на то, что в северной сельской местности сирийской провинции Ракка, вблизи турецкой оперативной зоны, наблюдаются не только передвижения коалиции Демократические силы Сирии (ДСС), которые являются мишенью для Анкары, но и работы по созданию тоннелей. Вероятно, таким образом ДСС, костяк которых составляют курдские отряды, готовится отражать атаки турецких сил. В то же время, сирийские правительственные формирования были выведены из этого района — из расположения 93-й бригады САА.

Mahir Alan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов отметил, что ДСС и сирийскому правительству так и не удалось прийти к некоему варианту соглашения: подразумевалось, что сирийские правительственные силы в этих районах не только останутся, но и расширят контроль. Однако этот план испортили США, которые всё-таки сохранили своё присутствие даже несмотря на обещание уйти. В связи с этим параметры присутствия в регионе локальным игрокам приходится пересматривать. Лояльные Дамаску формирования были отведены подальше, потому что перестрелки между оппозицией и ДСС носят постоянный характер, отмечает аналитик.

Думаю, Турция рассматривает разные варианты и в случае очередного обострения ситуации в Идлибе может попытаться установить контроль над Кобани, несмотря на присутствие там российских военных. Таким же образом силы сирийского режима зимой обходили турецкие посты в Идлибе. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Семёнов говорит, что это будет означать новый виток эскалации и необходимость очередных договорённостей между Россией и Турцией. Не исключено, что такая операция может затронуть не только Кобани, через который Турция соединила бы «буферные зоны» в Идлибе и Алеппо, но также населённые пункты Манбидж и Тель-Рифаат. Что касается Заевфратья, то там возможность определённого продвижения есть, но оно ограничено несколькими секторами из-за присутствия США, заключает эксперт.