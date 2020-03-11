Распространение коронавируса бьёт по планам христианских и мусульманских паломников. Израильские власти накануне объявили о введении обязательного карантина на 14 дней для всех граждан, которые въезжают на территорию еврейского государства. Кроме того, от приезжих требуют сообщать о своём путешествии на Святую землю за пять дней. На минувшей неделе в Саудовской Аравии отложили на неопределенное время умру, малый хадж, для подданных королевства и иностранцев. Вероятно, ограничения коснутся и большого хаджа.

Пресс-служба посольства РФ в Израиле сообщила 10 марта, что все иностранцы, включая российских граждан, должны уведомлять власти еврейского государства минимум за 5 рабочих дней до пересечения границы. Путешественникам нужно отправить в консульский отдел посольства Израиля в стране пребывания электронное письмо, составленное на английском или иврите. Там необходимо указать имя и фамилию пассажира, предполагаемые даты пребывания, рейс, маршрут следования, адрес пребывания в Израиля в карантине, контактные данные.

Указанное обращение передается в консульский департамент МИД Израиля, а также в управление миграционного контроля и пограничную службу международного аэропорта Бен-Гурион. По поступлении одобрения всех соответствующих служб заявителю будет направлено ответное письмо по электронной почте, которое будет являться своего рода разрешением на пересечение границы, — уточнили в российской дипмиссии.

Сейчас на территории еврейского государства зафиксировано 58 случаев инфицирования новым вирусом. По данным израильской прессы, около 25 тыс. граждан проходят обязательный двухнедельный карантин. Правда, в ближайшие дни число этих людей может увеличиться в несколько раз.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Минздрав Израиля и управление миграционного контроля и пограничной службы аэропорта Бен-Гурион выпустили распоряжение, согласно которому с вечера 12 марта любой прибывший в еврейское государство иностранный гражданин обязан соблюдать двухнедельный карантин. Причём, гостиницы и хостелы не являются местом, удовлетворяющим требованиям карантинного режима. Решение принято по итогам совещания и. о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с представителями минздрава.

Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача — превыше всех, — обратил внимание Нетаньяху.

В настоящее время в Израиле большие собрания запрещены , все международные образовательные поездки отменены, многие отказываются от рейсов в другие страны. Сотрудники израильских авиакомпаний простаивают без работы. С учётом того, что вирус обещает быть затяжным, теперь под угрозой окажется и христианское паломничество в Иерусалим в пасхальные праздники этой весной.

То же ожидает, судя по всему, Саудовскую Аравию. Так, накануне власти королевства отложили на неопределенное время умру — малый хадж — для подданных страны и приезжих.

Кроме того, Мечеть аль-Харам в Мекке, во внутреннем дворе которой находится основная святыня мусульман Кааба, была закрыта на санитарную обработку и дезинфекцию в связи с распространением вируса. Впервые опустела Матаф — площадь, где находится Кааба. Там паломники совершают обряд семикратного обхода исламской святыни — «таваф».

Все это поднимает вопросы о том, что произойдет во время большого хаджа, который все мусульмане должны совершать хотя бы раз в жизни. В этом году он приходится на конец июля. Безусловно, это паломничество неоднократно отменялось в исламской истории из-за болезней, конфликтов, преступников или по другим причинам, и эти меры не так беспрецедентны, как думают люди. На прошлой неделе Фонд научных исследований и архивов короля Саудовской Аравии Абдулазиза опубликовал заявление, в котором приводятся десятки примеров из истории, когда большой хадж либо отменялся, либо число паломников было крайне низким.

Распространение болезней во время паломничества происходило и в предыдущие века. Однако раньше они представляли собой гораздо большую проблему, чем сегодня, потому что люди не имели адекватных способов лечения для подчас смертельных заболеваний. Уже предпринятые меры предосторожности в странах, где есть религиозные святыни, не дают оснований для большой паники.