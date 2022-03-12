Несколько ракет взорвались вблизи генконсульства США в Ираке

Минимум три ракеты взорвались в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль. Взрывы зафиксированы в районе расположения консульства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на иракские СМИ.

Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесён материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — отмечает агентство.

По данным иракского Министерства здравоохранения, в результате взрывов никто не погиб. При этом в регионе приостановили авиасообщение.

Ранее стало известно, что военная база вооружённых сил Турции Зликан на северо-востоке от города Мосул в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Это был второй ракетный обстрел турецкой базы за два дня. Ни одна группа или организация не взяла на себя ответственность за атаки.