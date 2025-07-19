Названо одно «если» Ирана, от которого зависит будущее мира Парламент Ирана допустил выход из ДНЯО из-за санкций

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил представитель комиссии по нацбезопасности парламента страны Эбрахим Резаи в интервью Tasnim. По его словам, это станет ответом на сохраняющееся санкционное давление на страну. Депутат подчеркнул, что это предупреждение в первую очередь касается Великобритании, Франции и Германии.

Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, — отметил Резаи.

Депутат добавил, что Иран может начать обогащение урана выше 60% и наладить экспорт усовершенствованных центрифуг. Он также указал на возможное расширение ядерного сотрудничества с другими странами.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что Иран в течение нескольких десятилетий находился под жесткими санкциями. Ограничения в итоге подорвали экономику страны и ухудшило качество жизни населения. Также, по словам Шлепченко, исламскую республику сделали уязвимой внутренняя деградация системы безопасности и коррупция.