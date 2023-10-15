Наземную операцию ЦАХАЛ в Газе перенесли из-за непогоды

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Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах. По словам собеседников издания, планы пришлось изменить из-за облачной погоды.

Такая погода помешала бы пилотам и операторам БПЛА при выполнении заданий, пояснили представители ЦАХАЛ. Они отметили, что эта военная акция может стать крупнейшей наземной операцией Тель-Авива со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года.

Израильские чиновники поделились планами направить десятки тысяч служащих на захват города Газа и отстранение властей палестинского анклава. Также они уточнили, что помимо пехоты в наступлении примут участие танки, саперы и спецназ. Прикрывать бойцов будут самолеты, боевые вертолеты, дроны и артиллерия, обстрелы будут вести одновременно и с суши, и с моря.

Ранее армия Израиля заявила о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. В ЦАХАЛ подчеркнули что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступило к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.