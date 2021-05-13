На языке ракет: почему Израиль и палестинцев нельзя примирить надолго

Мусульманский праздник Ид аль-Фитр палестинцы встретили в состоянии острого вооружённого конфликта с соседями. Пока города Израиля переживают всплеск гражданского насилия, армия страны всерьёз изучает перспективы наземной операции в секторе Газа из-за того, что возможности национальной системы противоракетной обороны (ПРО) ограничены. И без того призрачный мир был сорван решением израильских властей изъять дома в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах у арабов-старожилов в пользу еврейских поселенцев. Масла в огонь подлило поведение полиции. О том, почему в палестино-израильском конфликте не видно финала, — в материале NEWS.ru.

С миссией на Ближний Восток отправлен заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр. В Газу прибыли посредники из Египта. Традиционно поддерживающая палестинцев Турция инстинктивно обратилась за дипломатической поддержкой Кремля. Избыток каналов, по которым пытаются потушить пожар вокруг Восточного Иерусалима и сектора Газа, не кажется удивительным: нынешний этап арабо-еврейской эскалации доказал кризис классического посредничества, обнажив неспособность ответственных игроков предотвратить кровопролитие в зачатке. Так, по сведениям арабских СМИ, донесения, что ситуация между Израилем и Палестиной может выйти из-под контроля, игнорировались администрацией президента Джо Байдена в течение трёх недель.

Израиль стянул к границе с палестинским анклавом внушительные военные силы, не декларируя, но показывая готовность к наземному вторжению — вопреки предупреждениям со стороны международного сообщества и ООН. Широко рекламируемые возможности ПРО еврейского государства показали свои лимиты в условиях нынешнего обострения — из-за большого числа выпущенных по нему ракет и перенасыщения каналов наведения системы. Силы, контролирующие маленький островок прибрежной палестинской территории, оказались способны за семь лет после прошлого вооружённого конфликта нарастить объёмы ракетных арсеналов, наладив производство по иностранным технологиям, и поставить в тупик одну из наиболее подготовленных и оснащённых армий мира.

facebook.com/IsraeliAirForce.EN

Иерусалим для переселенцев

Этот виток вооружённого противостояния уходит корнями в прошлое. С 1972 года около 30 арабских семей, проживающих в квартале Шейх-Джаррах, начали получать уведомления о необходимости арендных выплат ряду еврейских поселенческих структур, преподносивших себя законными хозяевами этого района. Самопровозглашённые владельцы апеллировали к документам эпохи османского владычества, указывая на обоснованность своих требований. Однако их притязания были отвергнуты, а ареной для разбирательств стали пристрастные судебные инстанции. Каждая попытка выселить старожилов на базе выданного судом ордера заканчивалась протестами и стычками. Исключением не стал и последний эпизод, когда Фемида одобрила изъятие недвижимости в пользу еврейских поселенцев.

В уличные акции в защиту жителей Шейх-Джарраха влились не только местные жители, но и мусульмане из других городов, совершавшие паломничество в Иерусалиме в последние дни Рамадана. Беспорядки перекинулись на территорию мечети Аль-Акса. Обозреватель Йоси Мельман в этой связи отмечает , что израильская полиция совершила одну из роковых ошибок, забаррикадировав площадь у Дамасских ворот, где арабская молодёжь традиционно собиралась после захода солнца. Это серьёзно затруднило вход в Аль-Аксу и рассердило верующих.

События развивались динамично. После того как израильская полиция устроила охоту на протестующих, контролирующее Газу движение ХАМАС выдвинуло ультиматум — освободить задержанных и отступить от Аль-Аксы или готовиться к массивным обстрелам. Требование было проигнорировано.

twitter.com/KhaledAbuToameh

Споры из-за аннексии

Ситуация в Восточном Иерусалиме — лишь один эпизод в долгих спорах между Израилем и палестинцами о границах зоны ответственности. Основная причина кроется в том, что некогда выделенные ООН для создания палестинского государства территории были аннексированы израильтянами по итогам Шестидневной войны 1967 года. Эта экспансия была отвергнута подавляющей частью международного сообщества: документом, который ООН считает основополагающим в рамках урегулирования, является резолюция Совбеза 242 с требованием вывести израильские силы к тем границам, которые существовали до начала войны или по линии размежевания 1949 года (Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа).

Однако международные инстанции Израиль последовательно игнорировал, а на занятых землях строил поселения. Это не могло не стать фактором развития палестинского сопротивления.

Почти сорок лет палестинцы отвергали ооновские резолюции, а также вели дипломатическую и вооружённую борьбу с израильской стороной. Эта кампания активно поддерживалась арабскими странами. С идеей параллельного существования двух государств палестинцы смирились только в ноябре 1988 года. Тогда и было провозглашено Государство Палестина. Тем не менее от Израиля тогда потребовали покинуть занятые в 1967 году территории и демонтировать поселения. В 1993–1995 годах Израиль и Организация освобождения Палестины сумели подписать соглашения в Осло — ряд договорённостей, по которым на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа устанавливалось самоуправление.

Неактуальность компромиссов

Из сектора Газа израильские формирования были выведены в 2005 году в рамках плана «одностороннего размежевания». С этим шагом совпал резкий рост популярности группировки ХАМАС, основанной ещё в 1988-м. В 2006 году представители движения получили большинство кресел в Палестинском законодательном совете, а через год захватили контроль над прибрежным анклавом после вооружённого столкновения с другой фракцией палестинского сопротивления — ФАТХ, которая тем не менее продолжила управлять Западным берегом.

Вспышки насилия между израильтянами и ХАМАС возникают спорадически. В 2009 году против позиций группировки проводилась операция «Литой свинец», в 2012-м — «Облачный столп». Наиболее масштабной оказалась операция 2014 года «Нерушимая скала», целью которой было уничтожение военной инфраструктуры палестинских фракций.

Регулярность этих вспышек доказывает, что стороны остаются при своём. Занимательно то, что после каждого очередного витка конфронтации в Газу, как правило, отправляются дипломаты из Катара, которые пытаются умиротворить местную администрацию финансово . С разрешения израильских спецслужб эмират завозит в анклав наличные, чтобы обеспечить функционирование жизненно важных объектов и на некоторое время отсрочить ракетные выстрелы.

Ситуацию заметно обострило то, что с приходом к власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху поселенческая активность Израиля возросла. Амбиции премьера, которого часто называют Мистером Безопасность, подстегнули тогдашнего президента США Дональда Трампа, однозначно выступившего на стороне еврейского государства, готового признать его суверенитет хоть на Голанских высотах, хоть на Западном берегу реки Иордан.

Негативным фактором не могло не послужить и то, что политическую арену Израиля практически покинули фигуры, готовые к компромиссу с соседями, а в авангард вышли радикально правые силы. Даже с учётом многолетнего правительственного кризиса у израильтян это заставляет сомневаться в том, что в регулярных спорах вокруг Палестины когда-нибудь будет поставлена точка. Всех, похоже, устраивает текущее состояние дел.