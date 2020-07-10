Мусульмане начнут поклонения в мечети Айя-София с 24 июля

https://static.news.ru/photo/4c933346-c2e3-11ea-9afa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что поклонения мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся с 24 июля.

По завершении подготовительных мероприятий мы планируем 24 июля организовать богослужение в Айя-Софии. Наряду со сменой статуса музея также отменяется плата за вход в Айя-Софию. Её двери всегда будут открыты для местных жителей, иностранных туристов, мусульман и представителей других религий, — цитирует турецкого лидера ТАСС.

По его словам, процесс полноценного преобразования собора Святой Софии в мечеть займёт около шести месяцев.

Решение об отмене постановления правительства от 1935 года о присвоении собору статуса музея было принято 10 июля 2020 года. Указ о превращении его в мечеть лично подписал Эрдоган. Такое решение уже осудили ряд стран и организаций. Речь идёт о Кипре, Греции, ЮНЕСКО и прочих.

Однако председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин считает превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть не таким уж плохим решением.

NEWS.ru писал ранее, что эксперт рассказал о символизме таких изменений. По его словам, это в первую очередь жест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, желающего запечатлеть себя в истории.