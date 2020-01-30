Министерство обороны России опровергло появившиеся ранее сообщения ряда СМИ об авиаударе по населённому пункту в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
Сообщение ведомства
Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла, — гласит сообщение ведомства.
Заявлявшие о российском ударе СМИ заявляли, что в зоне поражения были пекарня и больница, а в результате налёта погибли 10 мирных жителей.
Как ранее писал NEWS.ru, в районе Идлиба в Сирии была тяжело ранена журналистка RT Вафа Шабруни. Девушка пострадала во время съёмки складов боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города Мааррет-эн-Нууман.
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