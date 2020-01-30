https://static.news.ru/photo/8903b208-4357-11ea-b202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России опровергло появившиеся ранее сообщения ряда СМИ об авиаударе по населённому пункту в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Сообщение ведомства приводит «Интерфакс». Публикации СМИ (в том числе турецких) о якобы имевшей место бомбардировке самолётом ВКС РФ утром 30 января гражданских объектов в населённом пункте Эрих в Идлибе Минобороны назвало «информационной провокацией».

Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла, — гласит сообщение ведомства.

Заявлявшие о российском ударе СМИ заявляли, что в зоне поражения были пекарня и больница, а в результате налёта погибли 10 мирных жителей.

Как ранее писал NEWS.ru, в районе Идлиба в Сирии была тяжело ранена журналистка RT Вафа Шабруни. Девушка пострадала во время съёмки складов боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города Мааррет-эн-Нууман.