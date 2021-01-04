Месть на пляже: Иран обвинили в подготовке терактов в ОАЭ

Спецслужбы Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили о срыве теракта, который пыталась организовать ячейка предполагаемых иранских боевиков в Дубае и Абу-Даби. В годовщину устранения влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани злоумышленники, как считается, готовили нападение на туристов из Израиля, которые с 2020 года — благодаря восстановлению дипотношений — могут попасть в арабскую страну.

Первыми о «находке» органов безопасности ОАЭ сообщили израильские СМИ. Подозреваемые, которых власти Эмиратов сочли частью некой контролируемой Ираном террористической сети, в настоящее время находятся под стражей, ведётся их допрос. Согласно гипотезе местных спецслужб, несостоявшиеся террористы готовили массовое нападение на туристов из еврейского государства. С 2020-го они могут посещать аравийскую монархию, согласившуюся при дипломатическом посредничестве администрации Дональда Трампа нормализовать официальные отношения с Израилем. Теракты якобы должны были произойти в Дубае и Абу-Даби как месть за операцию против Сулеймани, проведённую в январе прошлого года.

Сейчас в ОАЭ находятся, по разным данным, несколько тысяч путешественников из еврейского государства. Именно по этой причине вся информация о ходе расследования, как уточняется, будет передаваться «дружественной стороне» — Израилю и его аппарату безопасности, который в эти недели просчитывал разные эскалационные сценарии со стороны Ирана, непримиримого геостратегического противника.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале декабря 2020-го штаб по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля заявил о повышенной угрозе нападений на путешественников с израильским паспортом или на формально принадлежащие еврейскому государству объекты в тех странах, которые находятся по соседству с Ираном. В списке «особо опасных» мест фигурировали ОАЭ, Бахрейн и Турция. В заявлении штаба говорилось, что «удобной» мишенью для иранских или лояльных Тегерану сил остаются мирные путешественники.

Такой прогноз появился после таинственного устранения в провинции Тегеран влиятельного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который, как считается, внёс огромный вклад в развитие ядерной программы Исламской Республики. Иранская военная и политическая элита открыто возложила ответственность за его убийство на МОССАД и американские спецслужбы. Несмотря на то что со стороны Израиля и США публичных подтверждений не последовало, на неофициальном уровне — в СМИ — были данные, что операция по устранению Фахризаде была инициативой израильских компетентных ведомств.

Если данные о причастности сил, близких к Ирану, к деятельности обнаруженной в ОАЭ ячейки являются правдой, то это может подорвать контакты между Тегераном и Абу-Даби. Эмираты были одним из немногих аравийских государств, поступательно выстраивавших прагматичные отношения с соседом по Персидскому заливу вопреки безапелляционной политике максимального давления, которую практиковала администрация Трампа в течение нескольких лет.

Так, после приписываемых иранским силам диверсий против гражданских танкеров летом 2019 года в Ормузском проливе именно ОАЭ инициировали прямой диалог с руководством Исламской Республики по вопросам безопасности на море, несмотря на то что, по распространённому среди политиков и экспертов мнению, страны являются больше конкурентами, нежели партнёрами. Кроме того, на фоне последствий распространения нового коронавируса ОАЭ обеспечили Иран гуманитарной помощью, « не обращая внимания ни на какие соображения». Вероятно, эпизод с террористической ячейкой может лишить Исламскую Республику важного «адвоката» в аравийской семье.