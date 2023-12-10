Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на турнире в ОАЭ

Фото: JOEL MARKLUND/imago-images.de/Global Look Press

Бывший чемпион лиги UFC по смешанным единоборствам Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на боксерском турнире в ОАЭ, сообщил телеканал РЕН ТВ. В конце композиции он поаплодировал.





Рядом с ним на турнире «Ночь чемпиона IBA» в Дубае находился и российский боец Петр Ян. Спортсмены выстроились в ряд перед рингом для прослушивания гимна. Позже они сами вышли на ринг и провели «битву взглядов».

Ранее в рамках этого турнира чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг) завоевал российский боксер и олимпийский чемпион Евгений Тищенко. В титульном бою он отправил в нокаут в 6-м раунде Леона Харта из Германии.

Напомним, в июне бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор был обвинен в изнасиловании девушки. Предположительно, это произошло во время баскетбольного матча.

А в ноябре Макгрегор привлек внимание ирландской полиции после критики правительства в соцсетях. По мнению спортсмена, власти не справляются с обеспечением безопасности населения. Макгрегор опубликовал комментарий на фоне беспорядков в Дублине, возникших после нападения мигранта на местную жительницу с детьми. Он осудил участников акции, но призвал к переменам в стране.