Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии и привлек внимание полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конор Макгрегор

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор привлек внимание ирландской полиции после критики правительства в соцсети Twitter (X), сообщает The Telegraph. По мнению спортсмена, власти не справляются с обеспечением безопасности населения. Макгрегор опубликовал комментарий на фоне беспорядков в Дублине, возникших после нападения мигранта на местную жительницу с детьми. Он осудил участников акции, но призвал к переменам в стране.

Случившееся ночью не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для обеспечения перемен. И быстро! Помяните мое слово: Ирландия доживет до перемен, до необходимых перемен, — написал он.

Полиция Ирландии заподозрила Макгрегора в разжигании межнациональной розни, эксперты проверяют его запись. В свою очередь заместитель премьер-министра страны Майкл Мартин осудил спортсмена за его высказывания, назвав их «абсолютно позорными» и «разжигающими ненависть».

Помимо Ирландии, беспорядки также вспыхнули и во Франции. Жители города Роман-сюр-Изер вышли на улицы квартала Монэ после гибели 16-летнего подростка, пострадавшего в ходе поножовщины. Сотрудники французской полиции задержали по меньшей мере 20 человек.