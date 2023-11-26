Беспорядки вспыхнули во Франции после гибели подростка Беспорядки вспыхнули во французском городе Роман-сюр-Изер после гибели подростка

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Во французском городе Роман-сюр-Изер вспыхнули беспорядки после смерти 16-летнего подростка в результате поножовщины во время праздника, сообщает радиостанция France Bleu. Правоохранители задержали 20 человек.

Крайне правые активисты <...>, по оценкам, от 50 до 100 человек <...> вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер, — говорится в сообщении.

Во время протестов активисты поджигают мусорные баки и нападают на сотрудников полиции. По данным радиостанции, драка с участием подростка произошла неделю назад. Молодой человек получил ножевое ранение и скончался, полиция арестовала девять подозреваемых.

Ранее после нападения мужчины на троих малолетних детей и женщину центр Дублина охватили протесты. Участники акции атаковали нескольких полицейских, подожгли автомобиль правоохранителей и повредили другие машины. По меньшей мере один полицейский получил травмы. Сообщалось также о случае поджога городского автобуса.

В Дублине был полностью заблокирован доступ к центральной улице города из-за беспорядков. Кроме того, было остановлено движение общественного транспорта. Армия Ирландии подтвердила, что ее военные не участвовали в восстановлении порядка на улицах столицы.