В Дублине силовики перекрыли центр города после начавшихся беспорядков

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В Дублине был полностью заблокирован доступ к центральной улице города из-за беспорядков, начавшихся после нападения на детей, передает телеканал RTE со ссылкой на местные власти. Кроме того, было остановлено движение общественного транспорта.

О’Коннелл-стрит полностью закрыта для прохода. Дороги, ведущие к О’Коннелл-стрит, также были перекрыты. На улице, где находится мэрия, произошел пожар. Движение автобусов было приостановлено, — говорится в сообщении.

Армия Ирландии подтвердила, что ее военные не участвуют в восстановлении порядка на улицах столицы. Они также отметили, что появление автомобилей Сил обороны в центре города не имеет отношения к текущим событиям, а является частью другой плановой операции.

Напомним, после нападения мужчины на троих малолетних детей и женщину центр Дублина охватили протесты. Участники акции атаковали нескольких полицейских, подожгли автомобиль правоохранителей и нанесли повреждения другим машинам. По меньшей мере один полицейский получил травмы. Сообщалось также о случае поджога городского автобуса.