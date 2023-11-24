В Дублине после нападения мужчины с ножом на детей начались беспорядки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После нападения мужчины на троих малолетних детей и женщину центр Дублина охватили протесты, сообщила Ирландская телерадиовещательная компания (RTE). Участники акции атаковали нескольких полицейских, подожгли автомобиль правоохранителей и нанесли повреждения другим машинам.

По меньшей мере один полицейский получил травмы. Сообщается также о случае поджога городского автобуса. Пока центральная часть города остается закрытой для публики, на место прибыли дополнительные силы полиции.

Лидер партии «Шинн фейн» Мэри Лу Макдональд упомянула в Twitter (X), что инцидент случился возле начальной католической школы, где обучение ведется на ирландском языке. Три ребенка и 30-летняя женщина получили ранения различной степени тяжести. Все они госпитализированы в разные больницы Дублина.

Пятилетняя девочка и женщина находятся в критическом состоянии. Два других ребенка получили менее серьезные повреждения. Один из них уже выписан из больницы. Скрутить нападавшего и выбить у него нож из руки удалось случайным прохожим. В ходе борьбы злоумышленник также получил серьезные травмы. По словам правоохранителей, мотивы нападения остаются неясными.

В сентябре вооруженный ножом девятиклассник попытался проникнуть в свою школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. У входа подросток ранил троих работников образовательного учреждения и родственника одного из учащихся. Нападавшего задержали очевидцы происшествия. По словам главы региона Василия Голубева, подросток страдает от психического заболевания.