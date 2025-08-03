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03 августа 2025 в 11:42

Израильская армия провела рейд на юге Сирии

Израильская армия провела рейд на юге Сирии для пресечения контрабанды оружия

Фото: ILIA YEFIMOVICH/dpa/Global Look Press

ЦАХАЛ провела ночью рейд на юге Сирии для пресечения контрабанды оружия и обеспечения безопасности израильтян, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. Операция прошла в районе поселка Хадер, там допросили нескольких подозреваемых и изъяли вооружение.

Военные одновременно вошли в четыре района [в Сирии] и обнаружили большое количество оружия, которым торговали подозреваемые, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Израиль закрывает 88% дел о предполагаемых военных преступлениях или злоупотреблениях без предъявления обвинений. В их числе — убийство по меньшей мере 112 палестинцев, стоявших в очереди за мукой в городе Газа в феврале 2024 года.

В августе 2024 года Армия обороны Израиля заявила, что была собрана информация о «сотнях инцидентов», связанных с конфликтом в секторе Газа, а военная прокуратура возбудила 74 уголовных дела. Из них 52 касались гибели и жестокого обращения с задержанными. Статистика Армии обороны Израиля отличается от данных расследований, отслеживаемых группой по мониторингу конфликтов Action on Armed Violence (AOAV).

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