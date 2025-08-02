Израиль заподозрили в сокрытии военных преступлений

Израиль закрывает 88% дел о предполагаемых военных преступлениях или злоупотреблениях без предъявления обвинений, следует из отчета группы по мониторингу конфликтов Action on Armed Violence (AOAV). В их числе — убийство по меньшей мере 112 палестинцев, стоявших в очереди за мукой в городе Газа в феврале 2024 года, передает The Guardian.

По 46 делам, что составляет 88% от общего числа, семь были закрыты без установления виновных. Еще 39 дел находятся на рассмотрении или по ним не сообщается о результатах, — сказано в статье.

В августе 2024 года Армия обороны Израиля заявила, что FFA собрала информацию о «сотнях инцидентов», связанных с конфликтом в секторе Газа, а военная прокуратура возбудила 74 уголовных дела. Из них 52 касались гибели и жестокого обращения с задержанными. Статистика Армии обороны Израиля отличается от данных расследований, отслеживаемых AOAV, пишет издание.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва согласна с оценками ООН, согласно которым гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела и приобрела характер катастрофы. По ее словам, позиция России по разрешению конфликта в Палестине не изменилась.