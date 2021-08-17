Израиль нанёс ракетный удар по сирийской территории

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Армия Израиля подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Сирийской Арабской Республики.

По словам собеседника агентства, Израиль выпустил три ракеты по военному объекту, расположенному на западе от поселения Хадер в провинции Кунейтра.

Также источник сообщил, что Израиль нанёс удар по штабу 90-й бригады армии Сирии в восточной части провинции. Предварительно известно о материальном ущербе.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что израильская система «Железный купол» успешно поразила ракету, выпущенную с территории сектора Газа.