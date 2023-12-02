Израиль атаковал Дамаск SANA: сирийская ПВО отражает атаку ВВС Израиля

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Израильские ВВС наносят удары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в рядах военнослужащих. По словам собеседника агентства, средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по вражеским целям в небе над городом.

Наши ПВО отражают ракетную атаку противника в небе над Дамаском и его пригородами, — отметил источник.

До этого Израиль провел ракетную атаку по столице Сирии, авиаудары наносились со стороны оккупированных Голанских высот по ряду военных объектов, что привело к материальному урону. Израильские военные нанесли удар по сирийской территории в ответ на атаку на школу в Эйлате. Военные пригрозили жестко реагировать на все случаи агрессии в отношении Израиля. Ранее ЦАХАЛ также заявила об атаке военных объектов в Сирии, которая стала ответом на запуск ракет по еврейскому государству.

Также сообщалось, что Израиль нанес удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. В результате атаки были разрушены взлетно-посадочные полосы, а воздушные гавани временно остановили работу. В МИД РФ в этой связи заявили, что авиационные удары ВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики могут привести к началу вооруженной эскалации во всем регионе.