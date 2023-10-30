Израиль атаковал военные объекты в Сирии Самолет ВВС Израиля нанес удар по военным объектам в Сирии

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам на территории Сирии, сообщает армейская пресс-служба. Он производился в ответ на воскресные запуски ракет по Израилю с территории Сирийской Арабской Республики.

Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории <...> в ответ на запуски [ракет], совершенные из Сирии по Израилю в воскресенье, — говорится в сообщении пресс-службы.

27 октября Армии обороны Израиля объявила об обстрелах со стороны Ливана. Пресс-служба ВС еврейского государства уточнила, что под ударом оказался пост ЦАХАЛ рядом с населенным пунктом Авивим и кибуцем Мисгав Ам на севере страны. В результате атаки никто не пострадал, но по источнику атаки открыли ответный огонь.

В тот же день военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), заявило о пуске ракет в направлении израильских Сдерота, Ашкелона и Ашдода. Пресс-служба ЦАХАЛ при этом сообщила, что сигналы воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа. Также сирены были слышны в городе Ашкелоне.

Ранее в Израиле заявили о более чем 320 ударах по военным объектам в секторе Газа. По данным разведки страны, под огнем оказались подземные туннели, десятки оперативных командных центров, в которых скрывались бойцы ХАМАС и «Исламского джихада», а также военные комплексы и наблюдательные пункты.