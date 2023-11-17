Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль провел ракетную атаку по столице Сирии Дамаску, сообщила газета Al Watan со ссылкой на военный источник. В ответ средства противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии открыли огонь по целям в небе. По данным источника издания, авиаудары наносились со стороны оккупированных Голанских высот по ряду военных объектов, что привело к материальному урону.

Израильский противник совершил в 02:25 по местному времени (совпадает с мск. — NEWS.ru) агрессивное нападение на южные окрестности Дамаска. Сирийские зенитчики отразили ракетную атаку, поразив большую часть ракет противника, — заявил источник.

Ранее израильские военные нанесли удар по сирийской территории в ответ на атаку на школу в Эйлате. Военные пригрозили жестко реагировать на все случаи агрессии в отношении Израиля. Ранее ЦАХАЛ также заявила об атаке военных объектов в Сирии, которая стала ответом на запуск ракет по еврейскому государству.

Также сообщалось, что Израиль нанес удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. В результате атаки были разрушены взлетно-посадочные полосы, а воздушные гавани временно остановили работу. В МИД РФ в этой связи заявили, что авиационные удары ВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики могут привести к началу вооруженной эскалации во всем регионе.