ХАМАС: среди захваченных в плен есть россияне

Фото: Yusef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель палестинского движения ХАМАС заявил журналистам, что в числе захваченных в плен в Израиле есть «десятки людей» с двойным гражданством, передает Reuters. Среди них, по словам представителя, находятся россияне и китайцы.

Десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, — подтвердил представитель ХАМАС.

Вместе с тем движение пригрозило, что будет казнить израильтян, взятых в плен. По словам представителя военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на жилой дом или гражданский объект без предупреждения. Убайда пообещал, что расправы будут транслировать в видеоформате.

Ранее Египет попытался убедить ХАМАС отпустить из плена израильтян, пишет Wall Street Journal. Снизить градус напряжения также попытался госсекретарь США Энтони Блинкен, созвонившись с каждой из сторон конфликта. Однако ни Каиру, ни Вашингтону не удалось повлиять на ситуацию.

Представитель палестинской группировки Хазем Касем в свою очередь заявлял, что ХАМАС не видит перспектив перемирия с Израилем в настоящий момент. По его мнению, говорить о посредничестве в урегулировании конфликта тоже преждевременно.