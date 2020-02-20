https://static.news.ru/photo/bd26028c-5484-11ea-a95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ливийский генерал Халиф Хафтар на переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Москве призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать берлинские соглашения.

Мы проводим консультации со всеми нашими друзьями, в том числе и с Россией, в рамках противодействия терроризму. Мы попросили, чтобы все стороны придерживались берлинского соглашения, — сказал Хафтар в интервью РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские военные и наёмники ЧВК Вагнера руководят гражданской войной в Ливии. Он сослался на фотографию, где ливийский генерал Халиф Хафтар якобы запечатлён вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и неким руководителем вооружённого формирования. Эрдоган устроил пресс-конференцию на борту № 1 во время полёта из Пакистана.

Как ранее писал NEWS.ru, заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что военные из РФ при помощи ЧВК якобы руководят войной в Ливии, — это лишь риторика, заявил основатель и управляющий директор Libya Outlook Мохамед Эльджарх.