https://static.news.ru/photo/f7e281f8-53c0-11ea-9128-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что военные из РФ при помощи ЧВК якобы руководят войной в Ливии, — это лишь риторика, заявил основатель и управляющий директор Libya Outlook Мохамед Эльджарх.

Последние несколько лет в западных СМИ и докладах аналитических центров российское влияние и присутствие в Ливии сильно преувеличивают, — сказал он в интервью NEWS.ru.

По словам эксперта, российские ЧВК действительно присутствуют в стране с 2015 года. Но они занимались тем, что тренировали военных, оказывали им поддержку, помогали внедрять более современную систему командования.

То есть ЧВК предоставляли свои услуги и не были активно вовлечены в боевые операции. Однако с августа 2019 года они стали активно помогать ЛНА Хафтара в его стремлении захватить Триполи и играют сейчас роль стратегического подразделения. Если армия сталкивается с непреодолимым препятствием, российские подразделения их устраняют, — добавил Эльджарх.

Он отметил, что речь идёт о снайперах, специалистах по подавлению систем радиосвязи, помощи в использовании продвинутых вооружений и средств ПВО.

Тем не менее, это не тысячи, как утверждают некоторые, а лишь сотни людей. И такой уровень был всегда. Российское вмешательство в конфликты в целом характеризуется стремлением с минимальными затратами и ограниченным присутствием получить значительное влияние, — заключил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Михаил Богданов опроверг заявление Эрдогана о совместной координации войны в Ливии российским Минобороны и наёмниками ЧВК Вагнера.

Полностью интервью Мохамеда Эльджарха опубликовано на сайте NEWS.ru.